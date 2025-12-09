Akımı İleri Taşıdı: Öğrencilerinden Kombin Çizmesini İsteyen Öğretmen Yapay Zeka ile Gerçeğe Dönüştürdü

Sosyal medyada öğretmenlerin öğrencileriyle yaptığı tatlı akıma mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendi fotoğraflarının basılı olduğu kağıtları öğrencilerine veren öğretmenler, onlardan kendilerine bir kombin yapmasını istiyor. Ortaya öyle kombinler çıkıyor ki öğrenciler resmen bir moda tasarımcısına dönüşüyor.

'erayyogretmen' isimli bir öğretmen bu akımı ileri bir seviyeye taşıdı. Öğrencilerinin çizdikleri kombinleri yapay zeka ile görsele dönüştürdü. Ortaya ise yeni bir moda ikonu çıktı.