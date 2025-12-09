onedio
Akımı İleri Taşıdı: Öğrencilerinden Kombin Çizmesini İsteyen Öğretmen Yapay Zeka ile Gerçeğe Dönüştürdü

Pelin Yelda Göktepe
09.12.2025 - 09:02

Sosyal medyada öğretmenlerin öğrencileriyle yaptığı tatlı akıma mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendi fotoğraflarının basılı olduğu kağıtları öğrencilerine veren öğretmenler, onlardan kendilerine bir kombin yapmasını istiyor. Ortaya öyle kombinler çıkıyor ki öğrenciler resmen bir moda tasarımcısına dönüşüyor. 

'erayyogretmen' isimli bir öğretmen bu akımı ileri bir seviyeye taşıdı. Öğrencilerinin çizdikleri kombinleri yapay zeka ile görsele dönüştürdü. Ortaya ise yeni bir moda ikonu çıktı.

Öğretmenler yapay zekayı yaratıcı biçimde kullanıyor.

Öğretmenler yapay zekayı yaratıcı biçimde kullanıyor.

Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Öğretmenlerimiz de bu teknolojiyi öğrencileri için en yaratıcı biçimde kullanıyor. Öğrencilerinin ileride ne olmak istediğini sorup yapay zeka ile onun hayalinin gerçekleşmiş halinin görselini alan da var öğrencilerini Atatürk ile yan yana getiren de. Her biri ise öğrencileri son derece mutlu ediyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
