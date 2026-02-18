Akasya Durağı Olayından Dizilerin Düşen Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saba Tümer geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz sezonun en çok izlenen dizilerinin başında geliyor.
Survivor 2026 tüm hızıyla sürerken all starların dahil olmasıyla kadro genişlemiş, aynı zamanda tartışmalar da artmıştı.
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a yanıt geldi.
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi final yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizi sektörüne yönelik yeni bir teşvik modelini kamuoyuyla paylaştı.
ATV'nin sevilen işlerinden A.B.İ. salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan tüm dizilerin reytinglerinde düşüş yaşandı.
Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci'nin rol alacağı Delikanlı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın final yapacağına dair iddialar ortaya atılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın