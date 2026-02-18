onedio
Akasya Durağı Olayından Dizilerin Düşen Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2026 - 15:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Saba Tümer geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu.

Sunucu Saba TümerShow TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu. 4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın konuğu olarak karşımıza çıkan Saba Tümer, Adem Metan'ın programında sette yaşadığı deneyimi anlatıp kötü ışık kurbanı olduğunu itiraf etti.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz sezonun en çok izlenen dizilerinin başında geliyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerinde dikkat çeken anlar yayınlandı. Dizi setine gidip Adil'in arabasını bulan bir seyirci arabaya 'Adil abi, Eleni seninle Esme'nin kızı' notunu yazdı. Söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Survivor 2026 tüm hızıyla sürerken all starların dahil olmasıyla kadro genişlemiş, aynı zamanda tartışmalar da artmıştı.

Survivor 2026'ya Ünlüler takımıyla dahil olan Keremcem, ikinci hafta yarışmadan elenmişti. Yarışmadan elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Keremcem, Acun Ilıcalı'dan özel izin aldığını açıkladı.

Detaylar:

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a yanıt geldi.

Ünlü tiyatrocu Melek Baykal, ekranlara geri döneceği iddia edilen Akasya Durağı dizisi hakkında konuştu. Akasya Durağı hakkında 'Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değildi. Zamanında da kısa süre rol alıp, Türker İnanoğlu’ndan affımı istemiştim' diyen Melek Baykal'a dizide Ali Kemal'i canlandıran Ateş Fatih Uçan'dan yanıt gecikmedi.

Detaylar:

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi final yapıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi düşük reytingleri nedeniyle final kararıyla karşı karşıya kaldı. Rüya Gibi'nin 13. bölümde final yapacağı açıklanırken dizide rol alan Şebnem Bozoklu, final kararını bir de TikTok hesabından duyurdu.

Detaylar:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizi sektörüne yönelik yeni bir teşvik modelini kamuoyuyla paylaştı.

Bugün yaklaşık 170 ülkede yayınlanan ve neredeyse 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk yapımlarının, artık yalnızca birer televizyon ürünü değil; Türkiye’nin tanıtımında ve turizm stratejisinde öncü bir güç olarak konumlandırılacağını vurguladı.

Ersoy, bu kapsamda hayata geçirilecek destek programıyla dizilere bölüm başına 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar finansal katkı sağlanacağını açıkladı.

Detaylar:

ATV'nin sevilen işlerinden A.B.İ. salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. ilk bölümünden itibaren muazzam reyting oranları elde ediyor. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ. dizisinden flaş bir hamle geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ. dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan tüm dizilerin reytinglerinde düşüş yaşandı.

16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Aynı Yağmur Altında dizilerinin hepsi reytinglerde düşüş yaşadı. Ani düşüşün nedenini reyting uzmanı açıkladı.

Detaylar:

Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci'nin rol alacağı Delikanlı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ve Kızıl Goncalar'la tanıdığımız Mina Demirtaş'ın başrollerde yer alacağı Delikanlı dizisi için geri sayım başladı. Delikanlı dizisinin çekimleri devam ederken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Delikanlı dizisinin kanalı sonunda açıklandı.

Detaylar:

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın final yapacağına dair iddialar ortaya atılıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, düşük reytinglerin ardından hikayeyi Kars'a taşıyarak olumlu bir artış yaşamıştı. Yayın günleri maç takvimiyle kesişen Veliaht dizisinin beklenen artışı bir türlü gelmezken sevilen dizinin final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Veliaht'ın final iddialarına yanıt gecikmedi.

Detaylar:

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Son birkaç gündür sosyal medyanın gündemine oturan Akasya Durağı yeniden çekilecek iddiası eski oyunculara da 'Yeniden rol alır mısınız?' sorusunun sorulmasıyla sonuçlandı. Dizide Şoför Melahat'i canlandıran Melek Baykal, Akasya Durağı'yla ilgili bir itirafta bulundu.

Detaylar:

