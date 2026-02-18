Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Yerli Dizilere Bölüm Başı 100 Bin Dolar Destek Sağlanacağını Açıkladı

Türkiye’nin bugün dünya genelinde en fazla dizi ihraç eden ülkeler arasında yer aldığını belirten Ersoy, bu başarıyı yeni bir vizyonla daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda, Türk dizilerini tanıtım ve turizm stratejisinin odağına yerleştiren yol haritasını ve atılacak adımları kamuoyuyla paylaştı.

Yaklaşık 170 ülkede yayınlanan ve bir milyara yakın izleyiciye ulaşan sektörün, satış ve ihracat kapasitesi bakımından Türkiye’yi dünyanın en güçlü üç televizyon endüstrisinden biri konumuna taşıdığını ifade eden Ersoy, ihracat gelirinin 1 milyar dolar eşiğini aşarak tarihi bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Ersoy ayrıca, Türk dizilerinin yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda kültürel bir etki alanı oluşturduğunu belirterek, yapımların dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenimine katkı sağlayan önemli bir araç haline geldiğini dile getirdi.