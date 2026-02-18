Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Yerli Dizilere Bölüm Başı 100 Bin Dolar Destek Sağlanacağını Açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizi sektörüne yönelik yeni bir teşvik modelini kamuoyuyla paylaştı. Bugün yaklaşık 170 ülkede yayınlanan ve neredeyse 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk yapımlarının, artık yalnızca birer televizyon ürünü değil; Türkiye’nin tanıtımında ve turizm stratejisinde öncü bir güç olarak konumlandırılacağını vurguladı.
Ersoy, bu kapsamda hayata geçirilecek destek programıyla dizilere bölüm başına 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar finansal katkı sağlanacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Türk dizilerinin uluslararası alanda ulaştığı başarıya dikkat çekti.
Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından her bölüm için toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar katkı verilecek.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
