Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Yerli Dizilere Bölüm Başı 100 Bin Dolar Destek Sağlanacağını Açıkladı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Yerli Dizilere Bölüm Başı 100 Bin Dolar Destek Sağlanacağını Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2026 - 10:58

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizi sektörüne yönelik yeni bir teşvik modelini kamuoyuyla paylaştı. Bugün yaklaşık 170 ülkede yayınlanan ve neredeyse 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk yapımlarının, artık yalnızca birer televizyon ürünü değil; Türkiye’nin tanıtımında ve turizm stratejisinde öncü bir güç olarak konumlandırılacağını vurguladı.

Ersoy, bu kapsamda hayata geçirilecek destek programıyla dizilere bölüm başına 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar finansal katkı sağlanacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Türk dizilerinin uluslararası alanda ulaştığı başarıya dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Türk dizilerinin uluslararası alanda ulaştığı başarıya dikkat çekti.

Türkiye’nin bugün dünya genelinde en fazla dizi ihraç eden ülkeler arasında yer aldığını belirten Ersoy, bu başarıyı yeni bir vizyonla daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda, Türk dizilerini tanıtım ve turizm stratejisinin odağına yerleştiren yol haritasını ve atılacak adımları kamuoyuyla paylaştı.

Yaklaşık 170 ülkede yayınlanan ve bir milyara yakın izleyiciye ulaşan sektörün, satış ve ihracat kapasitesi bakımından Türkiye’yi dünyanın en güçlü üç televizyon endüstrisinden biri konumuna taşıdığını ifade eden Ersoy, ihracat gelirinin 1 milyar dolar eşiğini aşarak tarihi bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Ersoy ayrıca, Türk dizilerinin yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda kültürel bir etki alanı oluşturduğunu belirterek, yapımların dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenimine katkı sağlayan önemli bir araç haline geldiğini dile getirdi.

Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından her bölüm için toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar katkı verilecek.

Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından her bölüm için toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar katkı verilecek.

Türkiye’de dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını hatırlatan Ersoy, yurt dışı satışlarında ise bölümlerin 40-45 dakikalık formatta sunulduğunu ifade etti. Destek hesaplamasında yurt içindeki yayın süresinin esas alınacağını belirten Ersoy, bu sistemle yurt dışında yayımlanan her bir bölüm için azami 33 bin dolar karşılığı Türk lirası destek sağlanmış olacağını vurguladı.

Ersoy ayrıca, yalnızca mali destekle sınırlı kalınmayacağını; çekim izinlerine ilişkin bürokratik süreçlerin hızlandırılacağını ve Bakanlığa bağlı mekanların ücretsiz tahsis edileceğini açıkladı.

