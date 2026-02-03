ABD'de Hizmet Sektöründe Çalışan Bir Kadın Amerikalılarda İletişim Kurmanın Zorluğunu Anlattı

Son zamanlarda sosyal medyada ABD'li gençlerin diğer ülkelerdeki gençlere göre daha bilgisiz ve sosyal beceriler konusunda eksik olduğu konuşuluyor. Hatta bazı öğretmenler öğrencilerini basit testlerden geçirerek sonuçlarını sosyal medyada paylaşıyor. Bir öğretmen öğrencilere analog saat okutmuş, öğrencilerinin tamamı başarısız olmuştu. Yine bir başka öğretmen ise öğrencilerine herhangi bir ülke söylemelerini istemiş, öğrenciler ABD eyaletlerini sıralamıştı.

ABD'de hizmet sektöründe çalışan bir Türk de Amerikalılarla iletişim kurmanın zorluğunu anlattı. Anlattıkları ise hem şaşırttı hem güldürdü.