ABD'de Hizmet Sektöründe Çalışan Bir Kadın Amerikalılarda İletişim Kurmanın Zorluğunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
03.02.2026 - 23:44

Son zamanlarda sosyal medyada ABD'li gençlerin diğer ülkelerdeki gençlere göre daha bilgisiz ve sosyal beceriler konusunda eksik olduğu konuşuluyor. Hatta bazı öğretmenler öğrencilerini basit testlerden geçirerek sonuçlarını sosyal medyada paylaşıyor. Bir öğretmen öğrencilere analog saat okutmuş, öğrencilerinin tamamı başarısız olmuştu. Yine bir başka öğretmen ise öğrencilerine herhangi bir ülke söylemelerini istemiş, öğrenciler ABD eyaletlerini sıralamıştı. 

ABD'de hizmet sektöründe çalışan bir Türk de Amerikalılarla iletişim kurmanın zorluğunu anlattı. Anlattıkları ise hem şaşırttı hem güldürdü.

"Adresimi bilmiyorum. Haritalardan baksan olmaz mı?"

Müşterilerin ilginç konuşma tarzlarından, eksik olan malzemelere verdikleri aşırı tepkileri anlatan kadının 'adres' meselesi ile ilgili anlattıkları komedi filmlerini aratmadı. Eve sipariş veren müşterilerin kendi adreslerini bilmediğini söyleyen kadın 'Adresime neden ihtiyacın var ki? Adresimi bilmiyorum. Google Haritalar'dan falan baksan olmaz mı?' gibi cevaplarla karşılaştığını söyledi.

