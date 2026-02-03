ABD'de Hizmet Sektöründe Çalışan Bir Kadın Amerikalılarda İletişim Kurmanın Zorluğunu Anlattı

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2015998...
Son zamanlarda sosyal medyada ABD'li gençlerin diğer ülkelerdeki gençlere göre daha bilgisiz ve sosyal beceriler konusunda eksik olduğu konuşuluyor. Hatta bazı öğretmenler öğrencilerini basit testlerden geçirerek sonuçlarını sosyal medyada paylaşıyor. Bir öğretmen öğrencilere analog saat okutmuş, öğrencilerinin tamamı başarısız olmuştu. Yine bir başka öğretmen ise öğrencilerine herhangi bir ülke söylemelerini istemiş, öğrenciler ABD eyaletlerini sıralamıştı.
ABD'de hizmet sektöründe çalışan bir Türk de Amerikalılarla iletişim kurmanın zorluğunu anlattı. Anlattıkları ise hem şaşırttı hem güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Adresimi bilmiyorum. Haritalardan baksan olmaz mı?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın