Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlardan Efsane Paylaşımlar

Elon Musk'ın rekor ücretle satın aldığı Twitter, internet tarihinin en etkili mecralarından. Satın alımın ardından logosundaki mavi kuşun sadeleştiği, isminin de X olduğu platform çokça kullanılsa da eski kullanıcılar eski havanın olmadığından şikayetçi ve sitenin ruhunu kaybettiği konusunda hemfikir. Bu durum da pek çok kişiyi eskilere götürüyor ve artık günümüzde nostaljik kalan paylaşımlar daha çok ilgi görüyor.