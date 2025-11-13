13 Kasım Perşembe Hava Durumu: Meteoroloji’den 6 Kent İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye’de bugün birçok bölgede yağış gözükecek. Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bursa, İstanbul, Adana, Antalya, Hatay, Çankırı, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Diyarbakır ve Antep’te ise yer yer yağış geçişleri olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 4 dereye kadar düşüş gösterecek. Yağışlar yarın ise yurdun batı bölgeleri hariç diğer bölgelerinde etkili olacak.