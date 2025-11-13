onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
13 Kasım Perşembe Hava Durumu: Meteoroloji’den 6 Kent İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

13 Kasım Perşembe Hava Durumu: Meteoroloji’den 6 Kent İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 07:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye’de bugün birçok bölgede yağış gözükecek. Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bursa, İstanbul, Adana, Antalya, Hatay, Çankırı, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Diyarbakır ve Antep’te ise yer yer yağış geçişleri olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 4 dereye kadar düşüş gösterecek. Yağışlar yarın ise yurdun batı bölgeleri hariç diğer bölgelerinde etkili olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Marmara Bölgesi’nde hafta başında başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor.

Marmara Bölgesi’nde hafta başında başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre yağışlar bugün yurt genelinde birçok kentte etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun’da etkili olacak kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar ani su baskınlarına karşı uyarıldı.

13 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇

13 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇

14 Kasım Cuma Hava Durumu 👇

14 Kasım Cuma Hava Durumu 👇

15 Kasım Cumartesi Hava Durumu 👇

15 Kasım Cumartesi Hava Durumu 👇

16 Kasım Pazar Hava Durumu 👇

16 Kasım Pazar Hava Durumu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 Kasım Pazartesi Hava Durumu 👇

17 Kasım Pazartesi Hava Durumu 👇

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın