AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı Güne 3 Depremle Uyandı

AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı Güne 3 Depremle Uyandı

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
13.11.2025 - 07:11

10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında ciddi bir deprem aktivitesinin yaşandığı Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yeni güne 3 depremle uyandı. AFAD’ın yaptığı duyuruya göre Balıkesir Sındırgı’da saat 06.16’da 4.7, saat 06.20 ve saat 06.21’de 4.2 büyüklüğünde 3 deprem yaşandı. Deprem nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşarken, depremlerin komşu illerden de hissedildiği öğrenildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki 2 büyük deprem sonrasında aynı bölgede birçok sarsıntı meydana geldi.

Adeta beşik gibi sallanan ilçe bu sabah da 3 depremle uyandı. En büyüğü 4.7 olan 3 depremle güne başlayan Sındırgı’da vatandaşlar büyük korku yaşadı.

AFAD’ın yaptığı deprem paylaşımları 👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Serkan Sonmez

alışılacak bir şey değil Allah sabır versin herkese

hakan balta

şimdi bu normal mi?