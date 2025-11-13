AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı Güne 3 Depremle Uyandı
10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında ciddi bir deprem aktivitesinin yaşandığı Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yeni güne 3 depremle uyandı. AFAD’ın yaptığı duyuruya göre Balıkesir Sındırgı’da saat 06.16’da 4.7, saat 06.20 ve saat 06.21’de 4.2 büyüklüğünde 3 deprem yaşandı. Deprem nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşarken, depremlerin komşu illerden de hissedildiği öğrenildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki 2 büyük deprem sonrasında aynı bölgede birçok sarsıntı meydana geldi.
alışılacak bir şey değil Allah sabır versin herkese
şimdi bu normal mi?