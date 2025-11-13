13 Kasım 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, hemen her gün her saat çeşitli sismik hareketler yaşanıyor. Özellikle son dönemlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. 81 ilde yaşayan vatandaşlarımız, en son meydana gelen depremleri ve bunların büyüklüklerini araştırırken; depremi hisseden İzmir, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Manisa'da 'Bugün deprem oldu mu?' sorusu sık sık gündeme gelmeye başladı.

Sabaha karşı hissedilen depremlerin ardından araştırılan sorular arasında, 'Deprem ne zaman oldu?, 'Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?' gibi sorular da yer alıyor. Son olarak 13 Kasım'da Balıkesir Sındırgı’da saat 06.16’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, 13 Kasım'da deprem oldu mu? 13 Kasım'da nerede deprem oldu ve büyüklüğü neydi?

İşte 13 Kasım son depremler listesi