13 Kasım 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

13 Kasım 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 09:10

Aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, hemen her gün her saat çeşitli sismik hareketler yaşanıyor. Özellikle son dönemlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. 81 ilde yaşayan vatandaşlarımız, en son meydana gelen depremleri ve bunların büyüklüklerini araştırırken; depremi hisseden İzmir, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Manisa'da 'Bugün deprem oldu mu?' sorusu sık sık gündeme gelmeye başladı. 

Sabaha karşı hissedilen depremlerin ardından araştırılan sorular arasında, 'Deprem ne zaman oldu?, 'Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?' gibi sorular da yer alıyor. Son olarak 13 Kasım'da Balıkesir Sındırgı’da saat 06.16’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, 13 Kasım'da deprem oldu mu? 13 Kasım'da nerede deprem oldu ve büyüklüğü neydi? 

İşte 13 Kasım son depremler listesi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Bugün Deprem mi Oldu? Az Önce Deprem mi Oldu?

Bugün Deprem mi Oldu? Az Önce Deprem mi Oldu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hâlâ sarsıntılar devam ediyor. Büyüklüğü 3 ila 4 arasında seyreden sayısız depremin meydana geldiği bölgede 13 Kasım Perşembe gününün ilk ışıkları ile de Balıkesir, İzmir ve Manisa'dan hissedilen 3 deprem oldu. 

En Son Ne Zaman Deprem Oldu? 

AFAD'ın ölçümlerine göre, 13 Kasım'da Balıkesir Sındırgı’da saat 06.16’da 4.7, saat 06.20 ve saat 06.21’de 4.2 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Birbirini takip eden depremler vatandaşların korku yaşamasına neden olurken ilerleyen saatlerde yaşanan depremler 3 küsur civarında seyretti. 

Siz de 13 Kasım Perşembe günü meydana gelen tüm depremlerin listesini görmek için Onedio'nun haritalı son depremler sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kandilli Rasathanesi veya AFAD'ın internet siteleri üzerinden de son depremleri takip edebilirsiniz. 👇

İşte, 13 Kasım Perşembe Son Depremler Listesi

İşte, 13 Kasım Perşembe Son Depremler Listesi

HARİTALI SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
