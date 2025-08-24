onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta başında bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Kendine olan güvenin tavan yapacak ve bu durum, aşk hayatında daha cesur adımlar atmanı sağlayacak. Partnerine karşı daha açık ve net olabilirsin, belki de uzun zamandır dile getirmek istediğin bir şeyi sonunda söyleyebilirsin.

Hafta ortasında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, ruhsal bağlarını daha da güçlendirecek. Bu, ilişkinin derinliklerine inmen ve romantik bir döneme adım atman için mükemmel bir zaman olabilir. Belki birlikte bir gece yürüyüşüne çıkabilir, belki de birlikte bir film izleyebilirsin. Ancak, hafta sonuna doğru, aşırı sahiplenici davranışlardan kaçınman gerekebilir. Partnerini boğmayı veya onun özgürlüğünü kısıtlamayı düşünme. Herkesin kendi alanına ihtiyacı olduğunu unutma. Bu, ilişkinin sağlıklı kalması için önemli bir nokta. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

