25 Ağustos - 31 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta başında bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Kendine olan güvenin tavan yapacak ve bu durum, aşk hayatında daha cesur adımlar atmanı sağlayacak. Partnerine karşı daha açık ve net olabilirsin, belki de uzun zamandır dile getirmek istediğin bir şeyi sonunda söyleyebilirsin.

Hafta ortasında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, ruhsal bağlarını daha da güçlendirecek. Bu, ilişkinin derinliklerine inmen ve romantik bir döneme adım atman için mükemmel bir zaman olabilir. Belki birlikte bir gece yürüyüşüne çıkabilir, belki de birlikte bir film izleyebilirsin. Ancak, hafta sonuna doğru, aşırı sahiplenici davranışlardan kaçınman gerekebilir. Partnerini boğmayı veya onun özgürlüğünü kısıtlamayı düşünme. Herkesin kendi alanına ihtiyacı olduğunu unutma. Bu, ilişkinin sağlıklı kalması için önemli bir nokta. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…