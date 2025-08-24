25 Ağustos - 31 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta yıldızlar sana özellikle sağlık konusunda önemli mesajlar gönderiyor. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, bedenini güçlendirme ve sağlamlaştırma fırsatı sunuyor. Bu hafta başlarken, kemiklerine ve eklemlerine özel bir ilgi göstermen gerektiğini unutma. Belki biraz yoga, belki biraz esneme egzersizlerine başlama zamanın gelmiştir.

Bu arada hafta sonuna doğru Venüs ve Plüton'un oluşturduğu karşıtlık, mide ve sindirim konularında seni biraz zorlayabilir. Bu dönemde aşırıya kaçmamaya özen göster. Belki biraz daha hafif yemekler tercih etmek, belki de biraz daha fazla su içmek iyi bir fikir olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…