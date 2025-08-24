onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs'ün Aslan burcunda parıldayan etkisiyle maddi konularda yeni kapılar aralanabilir. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün Satürn ile oluşturduğu güçlü üçgen, finansal planlarını gözden geçirme ve yeni gelir yolları araştırma fırsatı sunabilir. Bu etki, belki de uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünmene veya ciddi bir ortaklık adımı atmana yardımcı olabilir.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu harmonik altmışlık, sürpriz bir kazanç ya da beklenmeyen bir ödeme fırsatı getirebilir. Bu durumda, iş hayatında gerçekleştirdiğin girişimlerin meyvelerini daha hızlı toplayabilirsin. Ancak hafta sonuna doğru Plüton karşıtlığı, iş ortaklıklarında veya partnerinle maddi konular üzerinden bir güç mücadelesi yaşamana neden olabilir. Dengeyi sağlamak konusunda hassas ve dikkatli ol! 

Biraz da aşka odaklanalım! Aşk hayatına gelirsek, haftanın başında kendine güveninin arttığını hissedebilirsin. Bu durum, partnerine karşı daha cesur davranmanı sağlayabilir. Hafta ortasında Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, ruhsal bağlarını güçlendirirken, ilişkini romantik bir döneme taşıyabilir. Ancak hafta sonunda aşırı sahiplenici davranışlardan kaçınman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

