25 Ağustos - 31 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs'ün Aslan burcunda parıldayan etkisiyle maddi konularda yeni kapılar aralanabilir. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün Satürn ile oluşturduğu güçlü üçgen, finansal planlarını gözden geçirme ve yeni gelir yolları araştırma fırsatı sunabilir. Bu etki, belki de uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünmene veya ciddi bir ortaklık adımı atmana yardımcı olabilir.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu harmonik altmışlık, sürpriz bir kazanç ya da beklenmeyen bir ödeme fırsatı getirebilir. Bu durumda, iş hayatında gerçekleştirdiğin girişimlerin meyvelerini daha hızlı toplayabilirsin. Ancak hafta sonuna doğru Plüton karşıtlığı, iş ortaklıklarında veya partnerinle maddi konular üzerinden bir güç mücadelesi yaşamana neden olabilir. Dengeyi sağlamak konusunda hassas ve dikkatli ol!

Biraz da aşka odaklanalım! Aşk hayatına gelirsek, haftanın başında kendine güveninin arttığını hissedebilirsin. Bu durum, partnerine karşı daha cesur davranmanı sağlayabilir. Hafta ortasında Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, ruhsal bağlarını güçlendirirken, ilişkini romantik bir döneme taşıyabilir. Ancak hafta sonunda aşırı sahiplenici davranışlardan kaçınman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…