25 Ağustos - 31 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, haftanın enerjisi, Venüs'ün Aslan burcunda parıldayan ışığı ile maddi konularda yeni kapıların aralanabileceği bir atmosfer söz konusu olacak. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün Satürn ile oluşturduğu güçlü üçgen, finansal planlarını yeniden gözden geçirme ve yeni gelir yollarını araştırma fırsatı sunuyor. Bu etki, belki de uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünmene veya ciddi bir ortaklık adımı atmana yardımcı olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu harmonik altmışlık, sürpriz bir kazanç ya da beklenmeyen bir ödeme fırsatını cebine getirebilir. Bu durumda, iş hayatında gerçekleştirdiğin girişimlerin meyvelerini daha hızlı toplamanı sağlayabilir. Ancak hafta sonuna doğru Plüton karşıtlığı, iş ortaklıklarında veya partnerinle maddi konular üzerinden bir güç mücadelesi yaşamanıza neden olabilir. Öte yandan yeni yatırımlar yapmayı düşünüyorsan,  Satürn'ün enerjisi seni bu konuda destekleyecektir, unutma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

