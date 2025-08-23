onedio
24 Ağustos Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

24 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ağustos Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Güneş ile Uranüs karesi seninle biraz oyun oynayabilir. Gökyüzünün bu iki büyük oyuncusu, senin sindirim sistemin üzerinde biraz daha fazla etkiye sahip olacak. Yani, bugün mide ve bağırsaklarının daha hassas olduğunu düşünerek hareket etmek senin için en iyisi olabilir.

Şimdi, burada sana biraz beslenme önerisi yapmak istiyoruz. Bugün, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınman gerekiyor. Hani derler ya, 'stres, mideye vurur.' İşte tam da bu yüzden, bugün stres yaratabilecek durumlardan kaçınman ve sakinleştirici aktivitelerle zaman geçirmen sana çok iyi gelecek. Belki biraz yoga yapabilir, bir kitap okuyabilir ya da sakin bir müzik eşliğinde bir yürüyüşe çıkabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

