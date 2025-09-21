22 Eylül - 28 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Neptün'ün karşı karşıya gelerek romantik ilişkilerinde bir miktar bulanıklık yaşatabilir. Bu dönemde, partnerinle aranda yanlış anlaşılmaların oluşabileceğini unutmamalısın. Bu durum, birbirinizi tam anlamıyla anlamamanıza ve yanılgılara düşmenize yol açabilir. Neyse ki bu geçici bir durum. Zaten bu dönemde duygularını net bir şekilde ifade etmek, bu tür yanılgıları önlemenin en etkili yolu olabilir. Kendini açıkça ifade etmekten çekinme.

Eğer henüz bekarsan, bu hafta senin için büyük bir sürpriz olabilir! Güneş ve Plüton'un bu uyumlu açısı, hayatına güçlü bir çekimle girecek birini işaret ediyor olabilir. Bu, yeni bir aşkın kapılarını aralayabileceğin bir dönem olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…