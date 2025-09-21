onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yengeç Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 22 Eylül - 28 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Eylül - 28 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın hemen başında Güneş, Terazi burcuna adım atıyor. Bu durum, ev ve iş hayatındaki dengenin ön plana çıkması anlamına geliyor. Yani ofis hayatında yoğun bir tempo seni beklerken, ailevi konular da seni bir hayli meşgul edebilir. Bu noktada Mars'ın Akrep burcundaki hareketi, yaratıcı yönünü öne çıkaracak. Projelerinde daha tutkulu ve kararlı bir tutum sergileyeceğin bir dönem seni bekliyor. 

Hafta sonuna geldiğimizde ise Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, otorite figürlerinden destek görebileceğin bir dönemi işaret ediyor. Yöneticilerin sana verdiği görevler, daha büyük sorumluluklara kapı aralayabilir. Ancak Mars ile Plüton'un oluşturduğu kare, iş ortaklıklarında biraz gerilim yaratabilir. Bu dönemde sınırlarını net bir şekilde çizmen gerekiyor.

Aşk hayatında ise Güneş ile Neptün'ün karşıtlığı, partnerinle aranda yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu dönemde duygularını açıkça ifade etmek en doğru yol olacak. Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, ilişkini daha da sağlamlaştıracak. Tabii eğer bekarsan bu açı, hayatlarına güçlü bir çekimle girecek birini işaret ediyor. Bu hafta gökyüzü sana neler söylüyor, hep birlikte göreceğiz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın