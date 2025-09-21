22 Eylül - 28 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu haftanın hemen başında Güneş, Terazi burcuna adım atıyor. Bu durum, ev ve iş hayatındaki dengenin ön plana çıkması anlamına geliyor. Yani ofis hayatında yoğun bir tempo seni beklerken, ailevi konular da seni bir hayli meşgul edebilir. Bu noktada Mars'ın Akrep burcundaki hareketi, yaratıcı yönünü öne çıkaracak. Projelerinde daha tutkulu ve kararlı bir tutum sergileyeceğin bir dönem seni bekliyor.

Hafta sonuna geldiğimizde ise Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, otorite figürlerinden destek görebileceğin bir dönemi işaret ediyor. Yöneticilerin sana verdiği görevler, daha büyük sorumluluklara kapı aralayabilir. Ancak Mars ile Plüton'un oluşturduğu kare, iş ortaklıklarında biraz gerilim yaratabilir. Bu dönemde sınırlarını net bir şekilde çizmen gerekiyor.

Aşk hayatında ise Güneş ile Neptün'ün karşıtlığı, partnerinle aranda yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu dönemde duygularını açıkça ifade etmek en doğru yol olacak. Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, ilişkini daha da sağlamlaştıracak. Tabii eğer bekarsan bu açı, hayatlarına güçlü bir çekimle girecek birini işaret ediyor. Bu hafta gökyüzü sana neler söylüyor, hep birlikte göreceğiz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…