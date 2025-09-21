onedio
22 Eylül - 28 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Eylül - 28 Eylül haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dizi enteresan gelişmeyi beraberinde getiriyor. Haftanın hemen başında, Güneş'in Terazi burcuna adım atmasıyla birlikte, ev ve iş hayatındaki dengenin önem kazanacağı bir döneme giriyorsun. Bir yandan iş hayatındaki hızlı tempoya ayak uydururken, diğer yandan ailevi konulara da vakit ayırmak zorunda kalabilirsin. Ancak endişelenme, Mars'ın Akrep burcundaki hareketi, senin yaratıcı yönünü öne çıkaracak. 

Hafta sonuna geldiğimizde ise, Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, otorite figürlerinden destek görebileceğin bir dönemi işaret ediyor. Yani yöneticilerin sana verdiği görevler, daha büyük sorumluluklara kapı aralayabilir. Ancak dikkat! Mars ile Plüton'un oluşturduğu kare, iş ortaklıklarında biraz gerilim yaratabilir. Bu dönemde sınırlarını net bir şekilde çizmen gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

