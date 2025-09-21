22 Eylül - 28 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Mars'ın enerjik ve tutkulu Akrep burcuna geçişi, seni daha enerjik ve hareketli kılacak. Ancak bu durum, mide ve göğüs bölgende bir miktar hassasiyet oluşturabilir. Bu nedenle, bu hafta beslenmeni daha hafif tutmanı öneriyoruz. Belki biraz daha sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet yapabilirsin.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek karşıtlık, zihinsel stresini biraz daha artırabilir. Bu durum, bedenine yorgunluk olarak yansıyabilir. Bu nedenle, bu hafta kendine ekstra zaman ayırmalı ve dinlenmeye özen göstermelisin. Belki biraz meditasyon yapabilir veya favori kitabını okuyarak zihnini dinlendirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…