17 Ağustos Pazar Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ilişkilerine dair birçok şeyi yeniden değerlendirebilirsin. İlişkinde güven duygusunun ön planda olacağı bugün, belki de uzun zamandır üzerinde durduğun bazı konuları çözüme kavuşturma fırsatı bulabilirsin. Eğer partnerinle aranda geçmişten bu yana süregelen bir kırılma ya da bir anlaşmazlık varsa, bugün bu yaranın şifalanmaya başlaması oldukça mümkün. Kendini daha huzurlu ve güvende hissetmeye başlayacağın bu süreçte, ilişkindeki sorunlara karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü bir tutum sergileyebilirsin.

Eğer bekarsan, bugün Güneş ile Ketu'nun kavuşumu seni etkileyebilir. Hayatına girecek yeni bir kişi, sana tanıdık bir sıcaklık hissi verebilir. Bu kişiyle kuracağın bağ, belki de geçmişin izlerini silip yeni bir aşkın kapılarını aralamanı sağlayabilir. Bu yeni aşkın heyecanı ve sıcaklığı, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…