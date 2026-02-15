onedio
16 Şubat - 22 Şubat Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Sosyal çevrendeki yoğunluk artışı, bedeninde bir tür 'alan daralması' hissi yaratabilir. Bu durum, seni sanki tüm dünya üzerine geliyormuş gibi hissettirebilir. Ama merak etme, bu his geçici.

Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun etkisi altında, fiziksel olarak kalabalığa tahammül etmekte de zorlanabilirsin bu dönemde. Belki de her zamankinden daha fazla kişisel alanına ihtiyaç duyuyorsun. Bu durumda, kendi hızında hareket edebileceğin, sadece sana ait küçük bir alan yaratmayı da düşünebilirsin. İşte sana şifalı gelecek olan bu! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

