Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Sosyal çevrendeki yoğunluk artışı, bedeninde bir tür 'alan daralması' hissi yaratabilir. Bu durum, seni sanki tüm dünya üzerine geliyormuş gibi hissettirebilir. Ama merak etme, bu his geçici.

Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun etkisi altında, fiziksel olarak kalabalığa tahammül etmekte de zorlanabilirsin bu dönemde. Belki de her zamankinden daha fazla kişisel alanına ihtiyaç duyuyorsun. Bu durumda, kendi hızında hareket edebileceğin, sadece sana ait küçük bir alan yaratmayı da düşünebilirsin. İşte sana şifalı gelecek olan bu! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…