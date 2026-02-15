Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzü senin için oldukça hareketli! Satürn ve Neptün'ün göz kamaştırıcı kavuşumu, kariyer hayallerini gerçekleştirme fırsatını adeta ayağına getiriyor. Belki de uzun süredir zihninde dönen bir iş planı var ve bu planı ciddi bir projeye dönüştürme zamanı geldi. Bu hafta, bu planı hayata geçirme konusunda oldukça olumlu enerjilere sahip olacaksın. Sabırlı ve kararlı bir şekilde ilerlersen, bu projenin sarsılmaz bir temeli olabilir ve sana uzun vadede adeta bir altın yumurtlayan tavuk gibi büyük kazançlar sağlayabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş'in Balık burcuna geçişi, seni enerji ve moral dolu bir atmosfere taşıyor. Bu enerjiyle hayallerini genişletme ve yeni fırsatları değerlendirme zamanı. Belki yeni bir eğitim programına katılmak, belki egzotik bir seyahate çıkmak ya da yurt dışı bağlantıları olan bir işe adım atmak sana güç verebilir. Unutma ki kendini geliştirdiğin her alan, sana kazanç olarak geri dönecektir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…