Yengeç Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, kaderin güçlü bir temasını işaret ediyor. Bu, hayatındaki kişiyle birlikte geleceğe dair planlar yapabileceğin anlamına geliyor. Belki de hayatındaki o özel kişi artık senin bir geleceğe odaklanmaya hazır.

Eğer bir ilişkin varsa, bu dönem ilişkinin yönünü belirleyecek önemli bir adım atmanın tam sırası. Belki bir evlilik teklifi alabilirsin, belki yeni bir ev satın alabilirsin ya da belki de çocuk sahibi olma kararı alabilirsin. Kısacası, bu dönemde atacağın adımlar, ilişkinin geleceğini şekillendirecek ve belki de hayatını tamamen değiştirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

