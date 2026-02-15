Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, kaderin güçlü bir temasını işaret ediyor. Bu, hayatındaki kişiyle birlikte geleceğe dair planlar yapabileceğin anlamına geliyor. Belki de hayatındaki o özel kişi artık senin bir geleceğe odaklanmaya hazır.

Eğer bir ilişkin varsa, bu dönem ilişkinin yönünü belirleyecek önemli bir adım atmanın tam sırası. Belki bir evlilik teklifi alabilirsin, belki yeni bir ev satın alabilirsin ya da belki de çocuk sahibi olma kararı alabilirsin. Kısacası, bu dönemde atacağın adımlar, ilişkinin geleceğini şekillendirecek ve belki de hayatını tamamen değiştirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…