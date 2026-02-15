onedio
16 Şubat - 22 Şubat Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Satürn ve Neptün'ün kavuşumu sana kariyer hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Belki de uzun zamandır kafanda tasarladığın bir iş planı var ve artık bu planı ciddi bir projeye dönüştürme zamanı geldi. Eğer sabırla ve kararlılıkla ilerlersen, bu projenin kalıcı bir temeli olabilir ve sana uzun vadede büyük kazançlar sağlayabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş'in Balık Burcuna geçişi, sana enerji ve moral veriyor. Bu enerjiyle vizyonunu genişletme ve yeni fırsatları değerlendirme zamanı. Belki yeni bir eğitim programına katılmak, belki seyahate çıkmak ya da yurt dışı bağlantıları olan bir işe adım atmak sana güç verebilir! Bu arada kendini geliştirdiğin her alan, sana kazanç olarak geri dönecektir, bunu bir düşün! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kaderin güçlü bir temasını işaret ediyor. Hayatındaki kişi artık seninle bir geleceğe odaklanabilir... İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan bu dönem, ilişkinin yönünü belirleyecek önemli bir adım atma zamanı olabilir. Belki evlilik teklifi, belki yeni bir ev ya da çocuk sahibi olma kararı... Her ne olursa olsun, bu dönemde atacağın adımlar, ilişkinin geleceğini şekillendirecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

