15 Eylül - 21 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, aşk hayatına etki edecek. Özellikle de Venüs’ün Başak burcuna geçişi, iletişim temalarını gündeminin merkezine taşıyor. Bu durum, ilişkilerini derinden etkileyecek... Partnerinle daha fazla iletişim kurma, detaylıca planlar yapma ihtiyacı hissedeceksin. Bu süreçte, küçük jestler ve samimi sohbetler, ilişkini daha da güçlendirecek.

Bekar Yengeç burçlarına gelirsek... Gündelik yaşamının sıradan akışı içinde, beklenmedik bir tanışma kalbine sıcaklık katabilir. Bu tanışma, belki de hayatının aşkını bulmanı sağlayabilir. Ancak unutma, kalıcı bir bağ arayışı içindeysen, doğru kişi için sabırlı olman ve beklemen gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...