15 Eylül - 21 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için sindirim sistemin ve duygusal dengen ön planda olacak. Yemeklerini seçerken hafif ve sağlıklı besinlere yönelmen, vücudunun daha rahat çalışmasına yardımcı olacak. Su içmeyi unutma, çünkü bu, sindirim sisteminin düzgün işlemesine yardımcı olacak ve genel sağlığını koruyacak.

Stresle başa çıkmak içinse, nefes egzersizler ve kısa yürüyüşler yapmayı düşünebilirsin. Öte yandan bu aralar uykunu da ihmal etme. Düzenli saatlerde yatmak, enerji seviyeni yükseltecek ve genel sağlığına olumlu katkılar sağlayacaktır. Zira, sağlıklı bir vücut ve zihin, hayatın her alanında daha iyi performans göstermene yardımcı olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

