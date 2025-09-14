15 Eylül - 21 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta seni heyecanlı bir enerji sarıyor. Kariyerinde daha sağlam adımlar atma isteğiyle yeni bir haftaya başlıyorsun. Haftanın başında etkin olan Venüs ile Mars altmışlığı, finansal konularda seni güçlü bir şekilde destekliyor. Uzun süredir beklediğin bir ödeme nihayet eline geçebilir ya da yeni bir gelir kapısı açılabilir. İş yerinde yapacağın görüşmelerde kazançlı çıkabilir, belki de ortaklıklar kurarak ek gelir elde edebilirsin. Bu dönemde kararlılığın ve azmin sayesinde hem iş hem de para konularında güvenli bir temel atıyorsun.

Haftanın ortasında sahneye çıkan Merkür ile Satürn karşıtlığı ise seni sorumluluklarla yüzleştirebilir. Bazı projelerin beklediğinden daha ağır ilerleyebilir ya da otorite figürlerinden eleştiriler alabilirsin. Ancak burada sabırlı davranman ve zorlukları bir disiplin testi olarak görmen, uzun vadede kariyerinde kalıcı bir güç elde etmene yardımcı olacak. Maddi açıdan da temkinli hareket etmen de faydalı olacak; gereksiz risklerden uzak dur!

Aşk hayatında ise Venüs’ün Başak burcuna geçişi, iletişim temalarını öne çıkarıyor. Partnerinle daha çok konuşmak, detaylıca planlar yapmak isteyeceksin. Küçük jestler ve samimi sohbetler ilişkini daha da güçlendirecek. Gelelim bekar Yengeç burçlarına! Gündelik yaşamın içinde gelişebilecek bir tanışma kalbine sıcaklık katabilir. Kalıcı bir bağ arayışı seni doğru insanlara yönlendirecek. Yeter ki anlık duygulara kapılıp acele etme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…