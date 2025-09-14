15 Eylül - 21 Eylül Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta seni saran enerji adeta bir festival havasında. Kariyerinde daha sağlam ve emin adımlarla ilerleme arzusu, yeni haftanın kapısını çalıyor. Haftanın ilk günlerinde sahneyi paylaşan Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, finansal konularda seni kuvvetli bir destekçi gibi sarmalıyor. Uzun zamandır beklediğin bir ödeme nihayet cebine girebilir, belki de yeni bir gelir kapısı ardına kadar açılabilir. İş hayatında gerçekleştireceğin görüşmelerde kazançlı çıkabilir, belki de yeni ortaklıklar kurarak ek gelir elde etme şansı yakalayabilirsin.

Haftanın ortasında meydana gelen Merkür ile Satürn'ün karşıtlığı ise seni sorumluluklarla yüzleştirebilir. Bazı projelerin beklediğinden daha ağır ilerleyebilir ya da otorite figürlerinden eleştiriler alabilirsin. Ancak burada sabırlı davranman ve zorlukları bir disiplin testi olarak görmen, uzun vadede kariyerinde kalıcı bir güç elde etmene yardımcı olacak. Maddi açıdan da temkinli hareket et, gereksiz risklerden ise uzak dur! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…