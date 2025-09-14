15 Eylül - 21 Eylül Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta Venüs'ün Başak burcuna yaptığı göz alıcı geçiş, kalbinin kapılarını düzene ve sadeliğe sonuna kadar açacak. Artık, seni yoran ve enerjini tüketen ilişkileri geride bırakmanın tam zamanı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor ve bu dönemde hayatına, daha fazla özen ve emek gerektiren, seni daha da yükseltecek bağlantıları eklemeye hazırlanıyorsun.

Eğer bir partnerin varsa, bu hafta onunla olan ilişkinin temellerini daha da sağlamlaştırma arzunun tavan yaptığını hissedeceksin. İlişkindeki sevgi, saygı ve anlayışın daha da pekişeceği bu süreçte, birlikte daha güzel anılar biriktireceksin. Fakat eğer bekarsan, günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilecek bir tanışıklık, seni heyecan dolu bir aşk hikayesine sürükleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...