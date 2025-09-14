onedio
15 Eylül - 21 Eylül Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Eylül - 21 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 15 Eylül - 21 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Venüs'ün Başak burcuna yaptığı göz alıcı geçiş, kalbinin kapılarını düzene ve sadeliğe sonuna kadar açacak. Artık, seni yoran ve enerjini tüketen ilişkileri geride bırakmanın tam zamanı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor ve bu dönemde hayatına, daha fazla özen ve emek gerektiren, seni daha da yükseltecek bağlantıları eklemeye hazırlanıyorsun.

Eğer bir partnerin varsa, bu hafta onunla olan ilişkinin temellerini daha da sağlamlaştırma arzunun tavan yaptığını hissedeceksin. İlişkindeki sevgi, saygı ve anlayışın daha da pekişeceği bu süreçte, birlikte daha güzel anılar biriktireceksin. Fakat eğer bekarsan, günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilecek bir tanışıklık, seni heyecan dolu bir aşk hikayesine sürükleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

