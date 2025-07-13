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Yengeç Burcu
14 Temmuz - 20 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için sağlık ve huzur ön planda. Her şeyin başlangıcı sağlık, değil mi? Ve sağlık dediğimizde sadece fiziksel değil, ruhsal sağlık da çok önemli. Bu hafta, iç dünyanı huzurla doldurman gerekiyor. Unutma, bedenin ruh haline göre şekillenir. İçindeki huzur, bedenini de gevşetir ve rahatlatır.

Biraz nostalji yap, çocukluğuna dön. Belki bir ritüel belki de çocukluğunun vazgeçilmez çorbası... Belki de anne kokusu... Bunların hepsi ilaç gibi gelecek sana. Stresi karnına indirme, midenle aranı bozma. Unutma, sağlıklı bir bedenin sırrı sağlıklı bir mideye bağlıdır.

Bu hafta sana gelen mesaj ise; her şeyin fazlası zarar. Sade olanın, doğal olanın şifa getireceğini unutma. Çünkü doğada var olan her şey, aslında ihtiyacımız olan her şeyi karşılar. Sadece farkında olmamız ve onları doğru kullanmamız gerekiyor. Bu hafta, doğadan gelen bu mesajı hatırla ve hayatına uygula. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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