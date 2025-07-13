14 Temmuz - 20 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, aşk hayatında biraz hareketlilik mi bekliyorsun? Hafta sonuna doğru Merkür'ün gerilemeye başlamasıyla birlikte, biraz nostaljiye hazır ol! Bir mesaj, belki bir fotoğraf, ya da belki de tamamen beklenmedik bir tesadüf, eski anıları tazeleyebilir, kalbini yeniden eski aşklara yönlendirebilir.

Ama dur bakalım, kalbin eski aşklara mı yoksa yeni heyecanlara mı açık? Bu sorunun cevabını kim bilebilir ki? Tabii ki sadece sen! Bu yüzden, iç sesini dinlemeyi unutma. Sezgilerin, aşk hayatında seni doğru yola yönlendirecek en güvenilir pusulan. Onları dinle, ve doğru yolu bulmakta hiç zorlanmayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…