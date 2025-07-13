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14 Temmuz - 20 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, aşk hayatında biraz hareketlilik mi bekliyorsun? Hafta sonuna doğru Merkür'ün gerilemeye başlamasıyla birlikte, biraz nostaljiye hazır ol! Bir mesaj, belki bir fotoğraf, ya da belki de tamamen beklenmedik bir tesadüf, eski anıları tazeleyebilir, kalbini yeniden eski aşklara yönlendirebilir.

Ama dur bakalım, kalbin eski aşklara mı yoksa yeni heyecanlara mı açık? Bu sorunun cevabını kim bilebilir ki? Tabii ki sadece sen! Bu yüzden, iç sesini dinlemeyi unutma. Sezgilerin, aşk hayatında seni doğru yola yönlendirecek en güvenilir pusulan. Onları dinle, ve doğru yolu bulmakta hiç zorlanmayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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