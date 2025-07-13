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14 Temmuz - 20 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta romantik gezegenlerin dansı senin için oldukça ilginç gelişmelere gebe. Haftanın ortasından itibaren etkisini hissedeceğin Merkür ile Venüs'ün altmışlık açısı, çekiciliğini ve iletişim becerilerini artıracak. Bu durum, partnerinle olan ilişkinde daha rahat, daha açık ve daha duygusal bir iletişim kurmanı sağlayacak.

Eğer henüz hayatına o özel kişiyi dahil etmediysen, bu hafta onunla karşılaşma ihtimalin de oldukça yüksek. Belki bir kafede, belki bir arkadaş toplantısında, belki de hiç beklemediğin bir yerde bir sohbetin içinden çıkan bir bakış, yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir.

Ancak her şeyin bu kadar güzel ve romantik ilerlediği bir dönemde, Merkür'ün retrosuyla birlikte eski defterlerin açılma ihtimali de var. Eski sevgililer, eski ilişkiler ve eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda, geçmişi bugüne karıştırmadan önce her şeyi iyice düşünmeni öneririz. Geçmişte kalanı orada bırakmak, yeni başlangıçlara daha sağlıklı bir zemin hazırlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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