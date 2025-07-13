14 Temmuz - 20 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta romantik gezegenlerin dansı senin için oldukça ilginç gelişmelere gebe. Haftanın ortasından itibaren etkisini hissedeceğin Merkür ile Venüs'ün altmışlık açısı, çekiciliğini ve iletişim becerilerini artıracak. Bu durum, partnerinle olan ilişkinde daha rahat, daha açık ve daha duygusal bir iletişim kurmanı sağlayacak.

Eğer henüz hayatına o özel kişiyi dahil etmediysen, bu hafta onunla karşılaşma ihtimalin de oldukça yüksek. Belki bir kafede, belki bir arkadaş toplantısında, belki de hiç beklemediğin bir yerde bir sohbetin içinden çıkan bir bakış, yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir.

Ancak her şeyin bu kadar güzel ve romantik ilerlediği bir dönemde, Merkür'ün retrosuyla birlikte eski defterlerin açılma ihtimali de var. Eski sevgililer, eski ilişkiler ve eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda, geçmişi bugüne karıştırmadan önce her şeyi iyice düşünmeni öneririz. Geçmişte kalanı orada bırakmak, yeni başlangıçlara daha sağlıklı bir zemin hazırlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…