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14 Temmuz - 20 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, haftanın sıcak gelişmeleriyle heyecanlı bir dönem başlıyor. Özellikle haftanın ilk günlerinde duygusal bir fırtına seni sarabilir. İş yerindeki stres, kontrolün dışında gelişen olaylar ve başkalarının üzerindeki baskılar, sınırlarını koruma ihtiyacını tetikleyebilir. Ama unutma, her zaman seni seven ve destekleyen insanlar var. Onlarla açık bir iletişim kurarak, karmaşık görünen durumları çözüme kavuşturabilirsin.

Hafta ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün durağanlaşmasıyla birlikte zihinsel bulanıklıklar ve planlarda değişiklikler yaşanabilir. Ancak bu durum seni yıldırmasın. Evren, özellikle finansal işler, başvurular ya da sözleşmelerle ilgili kararları gözden geçirmen için seni bilinçli olarak yavaşlatıyor olabilir. Bu süreçte, her şeyi yeniden düşünme ve en doğru kararı verme fırsatı bulacaksın.

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte, bir mesaj, bir fotoğraf ya da bir tesadüf, eski anıları canlandırabilir. Kalbin eski aşklara mı, yoksa yeni heyecanlara mı açık? Bu sorunun cevabı tamamen senin elinde. Ancak unutma, sezgilerin her zaman senin en büyük rehberin. Onları dinleyerek, doğru yolu bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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