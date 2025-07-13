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14 Temmuz - 20 Temmuz Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için keyifli bir maceraya dönüşebilir. Pazartesi sabahından itibaren kariyer hayatında birtakım dalgalanmalar hissedebilirsin. Zira, iç sesin seni yeni bir yola çekiyor. Ancak dış etkenler eski yoldan sapmaman için direnebilirsin. Bu durum seni biraz huzursuz edebilir ama endişelenme, bu sadece geçici bir durum.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise düşüncelerin hız kazanabilir. Aynı zamanda Merkür'ün durağanlaşması bazı planlarının akışını yavaşlatabilir. Bu durum seni biraz geri çekilmeye itebilir. Yani bu bir hazırlık evresi olabilir. Bu süreçte belki de daha önce fark etmediğin detayları görmeye başlayabilirsin. Eğer dikkatli bir şekilde bu süreci değerlendirirsen, işlerinin perde arkasında sana kazanç sağlayacak bir hamle ortaya çıkabilir. Haftanın sonunda ise, belki de daha önce başvurduğun ama olumlu bir yanıt alamadığın bir iş fırsatı tekrar karşına çıkabilir. Bu fırsatı değerlendirmek tamamen senin elinde.

Aşk hayatında ise haftanın ortasından itibaren Merkür ile Venüs altmışlığı seni daha çekici ve daha açık biri yapabilir. Partnerinle konuşmak, duygularını ifade etmek çok daha kolay hale geliyor. Bekarsan, bir sohbetin içinden çıkan bir bakışa dikkat et; belki de yeni bir tanışma seni bekliyor. Ancak, Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte eski defterler de açılabilir. Bu durumda, geçmişi bugüne karıştırmadan önce her şeyi iyice düşünmeni öneririz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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