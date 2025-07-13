14 Temmuz - 20 Temmuz Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için keyifli bir maceraya dönüşebilir. Pazartesi sabahından itibaren kariyer hayatında birtakım dalgalanmalar hissedebilirsin. Zira, iç sesin seni yeni bir yola çekiyor. Ancak dış etkenler eski yoldan sapmaman için direnebilirsin. Bu durum seni biraz huzursuz edebilir ama endişelenme, bu sadece geçici bir durum.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise düşüncelerin hız kazanabilir. Aynı zamanda Merkür'ün durağanlaşması bazı planlarının akışını yavaşlatabilir. Bu durum seni biraz geri çekilmeye itebilir. Yani bu bir hazırlık evresi olabilir. Bu süreçte belki de daha önce fark etmediğin detayları görmeye başlayabilirsin. Eğer dikkatli bir şekilde bu süreci değerlendirirsen, işlerinin perde arkasında sana kazanç sağlayacak bir hamle ortaya çıkabilir. Haftanın sonunda ise, belki de daha önce başvurduğun ama olumlu bir yanıt alamadığın bir iş fırsatı tekrar karşına çıkabilir. Bu fırsatı değerlendirmek tamamen senin elinde.

Aşk hayatında ise haftanın ortasından itibaren Merkür ile Venüs altmışlığı seni daha çekici ve daha açık biri yapabilir. Partnerinle konuşmak, duygularını ifade etmek çok daha kolay hale geliyor. Bekarsan, bir sohbetin içinden çıkan bir bakışa dikkat et; belki de yeni bir tanışma seni bekliyor. Ancak, Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte eski defterler de açılabilir. Bu durumda, geçmişi bugüne karıştırmadan önce her şeyi iyice düşünmeni öneririz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…