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14 Temmuz - 20 Temmuz Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta enerjini biraz olsun yavaşlatmayı düşün. Çünkü bedenin sana bir şeyler söylüyor: 'Neden bu kadar acele ediyorsun?' Özellikle haftanın ortasına geldiğimizde, gökyüzünün hızı da düşüyor ve senin de bu ritme ayak uydurmanı bekliyor.

Spor yapmayı planlıyorsan, esnetme hareketlerini atlamadan başla. Unutma, esnetme hareketleri kaslarını ısıtır ve yaralanmalara karşı korur. Su içmeden terlemeye başlama, çünkü su, vücudun en iyi arkadaşıdır. Su içmek, enerji seviyelerini yükseltir ve vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar.

Dinlenmeden kendini zorlama. Unutma, herkesin bir mola hakkı vardır. Hatta en büyük kahramanlar bile bazen bir mola verirler. Bu yüzden kendine biraz zaman ayır, biraz soluklan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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