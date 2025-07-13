14 Temmuz - 20 Temmuz Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta enerjini biraz olsun yavaşlatmayı düşün. Çünkü bedenin sana bir şeyler söylüyor: 'Neden bu kadar acele ediyorsun?' Özellikle haftanın ortasına geldiğimizde, gökyüzünün hızı da düşüyor ve senin de bu ritme ayak uydurmanı bekliyor.

Spor yapmayı planlıyorsan, esnetme hareketlerini atlamadan başla. Unutma, esnetme hareketleri kaslarını ısıtır ve yaralanmalara karşı korur. Su içmeden terlemeye başlama, çünkü su, vücudun en iyi arkadaşıdır. Su içmek, enerji seviyelerini yükseltir ve vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar.

Dinlenmeden kendini zorlama. Unutma, herkesin bir mola hakkı vardır. Hatta en büyük kahramanlar bile bazen bir mola verirler. Bu yüzden kendine biraz zaman ayır, biraz soluklan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…