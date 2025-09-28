29 Eylül - 5 Ekim Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Mars ile Sirius'un enerjisi enerjinin tavan yapmasını sağlıyor. Neyse ki bu enerjiyi kontrol etmek ve yönetmek senin elinde. Eklemlerini ve kaslarını zorlamamak için enerjini dikkatli bir şekilde kullanmalısın. Belki biraz yoga, belki biraz hafif spor... Kim bilir, belki de bu enerjiyi sanata dökme zamanı gelmiştir!

Hafta sonuna geldiğimizde ise Merkür, Jüpiter ve Chiron'un etkisi altında olacaksın. Bu etki, zihinsel yorgunluğa neden olabilir. Tabii bu durumdan da kurtulmanın yolları var! Meditasyon ve nefes teknikleri, bu dönemde en büyük yardımcın olacak. Biraz zihnini boşaltmak, biraz rahatlamak... İşte bu, tam da ihtiyacın olan şey! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…