29 Eylül - 5 Ekim Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Mars ile Sirius'un kavuşumu, içindeki girişimci ve maceraperest ruhu canlandırıyor. Kariyer hedeflerine ulaşmak için yeni ve heyecan verici fırsatlar kapını çalabilir, belki de risk alman gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak enerjini doğru yönlendirdiğinde, çevrendeki insanlar senin vizyonuna hayran kalacaklar. Cesaretin ve hareketlilik ruhun, bu hafta seni başarıya taşıyacak anahtarlar olacak.

Haftanın ortalarında ise, Güneş ile Uranüs'ün kare yapması, iş hayatında ani değişimlerin habercisi. Planların bozulabilir, yeni fırsatlar bir anda karşına çıkabilir veya beklenmedik sorumluluklarla yüzleşebilirsin. Ancak esnek ve yaratıcı olman, bu değişimleri avantaja çevirmeni sağlayacak. Haftanın bu dönemlerinde riskleri dikkatle değerlendirerek, cesur kararlar alabilirsin.

Geldik aşka... Sıkı dur, aşk hayatında Merkür, Jüpiter ve Chiron'un etkisi aynı anda devreye giriyor. Bu durumda, iletişim becerilerin ön plana çıkacak. Belki de eski bir ilişkinin açığa çıkması, partnerinle veya ilgini çeken kişiyle daha derin ve anlamlı konuşmalar yapmanı gerektirebilir. Peki, geçmişe sahiden veda ettin mi? İşte bu sorunun yanıtını kendi içinde bulman şart. Zira ilişkin hüzünlü vedalara tanıklık edebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…