29 Eylül - 5 Ekim Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu haftanın ilk yarısında, Mars'ın savaşçı enerjisi ve Sirius'un maceracı ruhu birleşerek senin içindeki girişimci ve maceraperest ruhu alevlendiriyor. Kariyer yolunda ilerlerken yeni ve heyecan verici fırsatlarla karşılaşabilir, belki de risk alman gereken kararlarla yüz yüze gelebilirsin. Ancak enerjini doğru yönlendirdiğinde, çevrendeki insanlar senin vizyonuna hayranlıkla bakacaklar. Cesaretin ve hareketli ruhun, bu hafta seni başarıya taşıyacak olan anahtarlar olacak.

Haftanın ortasında ise Güneş'in ışıltısı ile Uranüs'ün beklenmedik enerjisi kare açı yaparak iş hayatında ani değişimlerin habercisi oluyor. Planların bir anda bozulabilir, yeni fırsatlar kapını çalabilir veya beklenmedik sorumluluklarla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak senin esnek ve yaratıcı ruhun, bu değişimleri avantaja çevirmeni sağlayacak. Haftanın bu dönemlerinde riskleri dikkatle değerlendirerek, cesur kararlar alabilir ve belki de hayatının en önemli adımlarından birini atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…