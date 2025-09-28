29 Eylül - 5 Ekim Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta seni biraz sarsacak bazı durumlar söz konusu olacak. Özellikle aşk hayatında biraz hareketlilik bekleyebilirsin. Merkür, Jüpiter ve Chiron'un birleşik enerjisi bu hafta seninle olacak. Bu üçlü kombinasyon, iletişim becerilerini ön plana çıkaracak şekilde etkili olacak.

Yani, eski bir aşkın yeniden yüzünü göstereceği, belki de şu anda hayatında olan bir kişiyle daha derin ve anlamlı sohbetler yapma ihtimalin var. Bu durumda, eski bir aşk hikayesinin yeniden canlanması ya da mevcut ilişkilerin daha da derinleşmesi söz konusu olabilir. Ancak burada önemli bir nokta var: Geçmişe gerçekten veda ettin mi? Bu, bu hafta kendine sorman gereken en önemli soru olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…