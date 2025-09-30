Ekim Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ay senin için aksiyon dolu ve enerji patlaması yaşayacağın bir zaman dilimi olacak. Ayın ilk ışıklarıyla beraber, Juno'nun Yay burcuna yaptığı zarif ve etkileyici geçiş, duygusal hayatında daha derin ve anlamlı ilişkiler kurman için kapıları aralayacak. Bu, aynı zamanda iş hayatında da yeni birliktelikler, iş ortaklıkları kurma konusunda sana önemli bir fırsat sunabilir. Ancak unutma, bu dönemde güven ve dengeyi sağlamak, senin için hayati önem taşıyacak.

Ekim ayının ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı hızlı ve etkili geçiş ile birlikte, finansal konular üzerindeki kararlarını hızlandıracak bir enerji seni saracak. Merkür ile Mars'ın yakınlaşması ise iş projelerinde netlik sağlayacak ve belki de uzun zamandır beklediğin o büyük fırsatı yakalamanı sağlayacak. Sağlık ve enerji açısından düzenli bir rutin ve zihinsel odaklanma, bu dönemde başarıyı destekleyecek en önemli faktörlerden. Hızlı ve kararlı hareketler ise belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o terfiyi getirebilir. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…