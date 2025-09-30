Ekim Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ay senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Ayın hemen başında, Juno'nun Yay burcuna yaptığı zarif geçiş, duygusal ilişkilerinde daha derin ve anlamlı bağlar kurmanı sağlayacak. Bu, aynı zamanda iş hayatında da ortaklıklar ve iş birlikleri kurma konusunda önemli bir fırsat olabilir. Ancak unutma, bu dönemde güven ve dengeyi sağlamak senin için hayati önem taşıyacak. Aynı zamanda ayın ilk günlerinden itibaren duygusal zekan ve sezgilerin de sana bir pusula gibi yol gösterecek.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı hızlı ve etkili geçiş ile birlikte, finansal konular üzerindeki kararlarını hızlandıracak bir enerji seni saracak. Merkür ile Mars'ın yakınlaşması ise iş projelerinde netlik sağlayacak ve belki de uzun zamandır beklediğin o büyük fırsatı yakalamanı sağlayacak. Sağlık ve enerji açısından düzenli bir rutin ve zihinsel odaklanma, bu dönemde başarıyı destekleyecek en önemli faktörlerden. Hızlı ve kararlı hareket ederek kariyer alanında avantaj sağlayabilir, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o terfiyi alabilirsin.

Şimdi aşka gelme vakti... 21 Ekim'deki Terazi Yeni Ay'ı ile birlikte, kısmet kapıların ardına kadar açılacak. Bu sırada aşk hayatında uyum ve denge de öne çıkacak. Belki de yeni bir aşka yelken açacak, belki de mevcut ilişkini daha da güçlendireceksin. İlişkilerde yeni başlangıçlar ve keyifli sürprizler seni bekliyor. Bekarsan, kalbini çalacak o yabancıyla heyecan verici bir aşk macerasına atılmaya; birlikteliğin varsa, partnerinin hoş sürprizlerine hazır ol. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…