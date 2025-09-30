Ekim Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın sonlarına doğru, 21 Ekim'deki Terazi Yeni Ay'ı ile birlikte, kısmet kapıların ardına kadar açılacak. Bu, öyle böyle bir açılış değil, adeta bir kısmet seli! Bu dönemde aşk hayatında uyum ve denge de öne çıkacak. Belki de yeni bir aşka yelken açacak, belki de mevcut ilişkini daha da güçlendireceksin.

Birlikte olduğun kişiyle aranızdaki bağ daha da kuvvetlenecek, birbirinizi daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Eğer birlikteliğin varsa, partnerinin hoş sürprizlerine hazır ol. Belki bir akşam yemeği, belki bir hafta sonu kaçamağı... Kim bilir? Aşkın ve romantizmin doruklarına çıkacağın bu dönemde, her an her şey olabilir! Eğer bekar isen, kalbini çalacak o yabancıyla heyecan verici bir aşk macerasına atılmaya hazır ol. Bu, sıradan bir aşk macerası olmayacak; adeta bir roman kahramanı gibi hissedeceksin kendini! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…