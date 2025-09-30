Ekim Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın ilk günlerinde, Juno'nun Yay burcu geçişiyle birlikte enerji dengeni koruma ihtiyacı hissedeceksin. Bu süreçte, zihinsel ve bedensel enerjini dengelemek için doğayla iç içe olmak, taze hava almak, nefes egzersizleri yapmak ve hafif sporlarla vücudunu hareket ettirmek sana inanılmaz iyi gelecek. Bu aktiviteleri hayatına dahil ederek, hem ruhunun hem de bedeninin huzur bulmasını sağlayabilirsin.

Ayın ortalarına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna geçişi sağlıklı kalmak için düzenli beslenme ve uyku ritüellerine özen göstermen gerektiğini işaret ediyor. Dengeli ve sağlıklı bir diyet, enerji seviyeni yükseltecek ve metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlayacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…