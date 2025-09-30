Ekim Koç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, Ekim ayı boyunca sağlığınla ilgili konulara özellikle dikkat etmen gereken bir dönemden geçeceksin. Bu ay enerjini dengede tutmak adeta hayati önem taşıyor. Ayın hemen başlarında, Juno'nun Yay burcuna geçişiyle birlikte, zihinsel ve bedensel olarak üzerinde hissettiğin yükü hafifletmek için kendine biraz zaman ayırman gerektiğini hatırlatıyor. Belki bir parkta huzurlu bir yürüyüşe çıkabilir veya nefes egzersizleri yaparak stresini azaltabilirsin. Böylece hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilirsin.

Ayın ortalarında ise Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ve Mars'ın desteğiyle birlikte, belki bir diyetisyenle görüşmeyi düşünebilir veya uyku düzenini sağlamak için bir uyku uygulaması kullanabilirsin. Unutma, düzenli ve bilinçli hareket ettiğinde ve hayatında rutinler oluşturduğunda kendini çok daha iyi hissedeceksin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…