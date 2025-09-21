22 Eylül - 28 Eylül Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak! Güneş, burcuna adım atıyor ve bu, senin için bedensel bir yenilenme anlamına geliyor. Bu yenilenme enerjisi, cildinden başlayarak tüm dış görünüşüne yansıyacak. Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayır, cildine özen göster, belki bir spa günü planla veya yeni bir cilt bakım rutini oluştur. Unutma, dış görünüşüne gösterdiğin özen, ruhsal iyiliğini de olumlu yönde etkileyecek. Kendini dışarıdan güzel hissettiğinde, içinde de bir güzellik patlaması yaşayacaksın.

Ama hafta ortasında biraz dikkatli olman gerekiyor. Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen, sinir sistemini biraz dalgalandırabilir. Yani, ani gerginlikler seni bekliyor olabilir. Şimdi gevşeme egzersizleri, yoga dersleri ve meditasyon planında olmalı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…