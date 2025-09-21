22 Eylül - 28 Eylül Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin haftan! Güneş’in burcuna geçişiyle birlikte, adeta sahnenin yıldızı oluyorsun. Enerjinin tavan yapmasıyla birlikte, ışığın tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ancak bu durumun sana getireceği enerji ve motivasyonu, Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte maddi konularda da kullanman gerekecek. Bu geçiş, maddi konularda bir hareketlilik yaratıyor ve gelir kaynaklarını tekrar gözden geçirmen gerektiğini işaret ediyor.

Hafta ortasında ise Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında motivasyonunun biraz düşmesine neden olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde, Güneş ve Plüton arasındaki üçgen, ev ve kariyer arasında güçlü bir denge kurmana yardımcı olacak. Yani, her şeyin yerli yerine oturması için biraz daha zamana ihtiyacın olduğunu bilmelisin.

Aşk hayatında ise, hafta ortasında Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, partnerini olduğundan farklı algılamanı sağlayabilir. Ancak bu durum, hafta sonuna doğru Güneş ve Plüton arasındaki üçgen sayesinde değişiyor ve ilişkin derinleşiyor. Ama eğer bekarsan bu dönem, güçlü bir çekimle başlayacak yeni bir aşka işaret ediyor. Bu hafta, aşk hayatında ve maddi konularda dikkatli olman gereken bir dönem olacak. Aşk hayatında denge şart. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…