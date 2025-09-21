onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 22 Eylül - 28 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Eylül - 28 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin haftan! Güneş’in burcuna geçişiyle birlikte, adeta sahnenin yıldızı oluyorsun. Enerjinin tavan yapmasıyla birlikte, ışığın tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ancak bu durumun sana getireceği enerji ve motivasyonu, Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte maddi konularda da kullanman gerekecek. Bu geçiş, maddi konularda bir hareketlilik yaratıyor ve gelir kaynaklarını tekrar gözden geçirmen gerektiğini işaret ediyor.

Hafta ortasında ise Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında motivasyonunun biraz düşmesine neden olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde, Güneş ve Plüton arasındaki üçgen, ev ve kariyer arasında güçlü bir denge kurmana yardımcı olacak. Yani, her şeyin yerli yerine oturması için biraz daha zamana ihtiyacın olduğunu bilmelisin.

Aşk hayatında ise, hafta ortasında Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, partnerini olduğundan farklı algılamanı sağlayabilir. Ancak bu durum, hafta sonuna doğru Güneş ve Plüton arasındaki üçgen sayesinde değişiyor ve ilişkin derinleşiyor. Ama eğer bekarsan bu dönem, güçlü bir çekimle başlayacak yeni bir aşka işaret ediyor. Bu hafta, aşk hayatında ve maddi konularda dikkatli olman gereken bir dönem olacak. Aşk hayatında denge şart. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın