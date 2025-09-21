onedio
22 Eylül - 28 Eylül Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Eylül - 28 Eylül haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerji dolu geçecek. Güneş’in burcuna geçişiyle birlikte, adeta bir yıldız gibi parlamaya başlıyorsun. Enerjinin tavan yapmasıyla birlikte, çevrendeki herkesin dikkatini üzerine çekiyorsun. Bu durum, içinde bulunduğun ortamlarda sahnenin yıldızı olmanı sağlıyor. Ancak bu durumun sana getireceği enerji ve motivasyonu, sadece sosyal hayatta değil, maddi konularda da kullanman gerekecek.

Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte, maddi konularda bir hareketlilik başlıyor. Bu hareketlilik, gelir kaynaklarını tekrar gözden geçirmen ve belki de yeni yatırımlar yapman gerektiğini işaret ediyor. Bu dönemde, finansal durumunu gözden geçirmen ve belki de yeni yatırımlar yapman oldukça önemli. Hafta ortasında ise Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında motivasyonunun biraz düşmesine neden olabilir. Bu durum, iş hayatında belki de biraz daha fazla çaba sarf etmen gerektiğini gösteriyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

