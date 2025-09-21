22 Eylül - 28 Eylül Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerji dolu geçecek. Güneş’in burcuna geçişiyle birlikte, adeta bir yıldız gibi parlamaya başlıyorsun. Enerjinin tavan yapmasıyla birlikte, çevrendeki herkesin dikkatini üzerine çekiyorsun. Bu durum, içinde bulunduğun ortamlarda sahnenin yıldızı olmanı sağlıyor. Ancak bu durumun sana getireceği enerji ve motivasyonu, sadece sosyal hayatta değil, maddi konularda da kullanman gerekecek.

Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte, maddi konularda bir hareketlilik başlıyor. Bu hareketlilik, gelir kaynaklarını tekrar gözden geçirmen ve belki de yeni yatırımlar yapman gerektiğini işaret ediyor. Bu dönemde, finansal durumunu gözden geçirmen ve belki de yeni yatırımlar yapman oldukça önemli. Hafta ortasında ise Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında motivasyonunun biraz düşmesine neden olabilir. Bu durum, iş hayatında belki de biraz daha fazla çaba sarf etmen gerektiğini gösteriyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…