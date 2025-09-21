22 Eylül - 28 Eylül Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu haftanın ortasında Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, seni biraz zorlayabilir. Bu durum, partnerini olduğundan farklı bir ışıkta görmene neden olabilir. Belki de onunla olan ilişkinin boyutunu değiştirecek yeni bir perspektif kazanabilirsin. Ancak endişelenme, bu karmaşık durum hafta sonuna doğru çözülecek gibi görünüyor. Güneş ve Plüton arasındaki üçgen, ilişkinin derinleşmesine yardımcı olacak ve belki de sana partnerini daha iyi anlama fırsatı sunacak.

Eğer bekar bir Teraziysen, bu hafta sana heyecan verici bir sürpriz getirebilir. Güneş ve Plüton arasındaki bu üçgen, güçlü bir çekimle başlayacak yeni bir aşka işaret ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi nihayet hayatına girebilir. Ancak unutma, aşkta her şey güllük gülistanlık olmayabilir. Bu hafta, aşk hayatında ve maddi konularda biraz daha dikkatli olman gereken bir dönem olacak. Aşkta da denge şart. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…