onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Eylül - 28 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ortasında Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, seni biraz zorlayabilir. Bu durum, partnerini olduğundan farklı bir ışıkta görmene neden olabilir. Belki de onunla olan ilişkinin boyutunu değiştirecek yeni bir perspektif kazanabilirsin. Ancak endişelenme, bu karmaşık durum hafta sonuna doğru çözülecek gibi görünüyor. Güneş ve Plüton arasındaki üçgen, ilişkinin derinleşmesine yardımcı olacak ve belki de sana partnerini daha iyi anlama fırsatı sunacak.

Eğer bekar bir Teraziysen, bu hafta sana heyecan verici bir sürpriz getirebilir. Güneş ve Plüton arasındaki bu üçgen, güçlü bir çekimle başlayacak yeni bir aşka işaret ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi nihayet hayatına girebilir. Ancak unutma, aşkta her şey güllük gülistanlık olmayabilir. Bu hafta, aşk hayatında ve maddi konularda biraz daha dikkatli olman gereken bir dönem olacak. Aşkta da denge şart. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Terazi burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın