19 Ağustos Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün romantik rüzgarlar seni eski bir aşkın kollarına sürükleyebilir. Beklenmedik bir anda eski bir flörtün karşına çıkması, mevcut ilişkinin dinamiklerini altüst edebilir. Ay ile Jüpiter'in geçmiş ile geleceği karşı karşıya getiren bu enerjisi, kafanı biraz karıştırabilir.

Geçmişin hayaletleri gibi beliren bu kişiye karşı belki de bir ilgin yok ama partnerin bu durumu hassas bir şekilde algılayabilir. Eski aşkların aniden belirmesi karşısında dikkatli ve hassas olman gerekiyor. Kafa karışıklıkların eğer yersiz ise partnerine belli etmemen daha iyi olabilir. Unutma, aşk her zaman karmaşıktır ve bazen geçmiş, geleceğin önüne geçip seni birazcık sarsabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…