13 Ağustos Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında adeta bir romantizm fırtınası kopuyor. Aşkın büyülü gezegeni Venüs, şansın ve bolluğun gezegeni Jüpiter ile gökyüzünde buluşuyor ve bu buluşma senin hayatına da yansıyor. İşte bu yüzden bugün, senin yolların da aşkla, tutkuyla kesişiyor.

Eğer bekarsan, bugün tam da senin günün! Gözlerini aç, çünkü bugün karşına çıkabilecek biri, seni heyecanlandıracak, kalbinin ritmini hızlandıracak ve tutkularını alevlendirecek. Bu kişi, belki de hayatının aşkı olabilir. Öte yandan, eğer bir ilişkin varsa ve bir Terazi burcu olarak aşkın ve romantizmin önemini biliyorsan, bugün partnerinle daha eğlenceli ve keyifli anılar biriktirebileceğin bir gün olacak. Belki birlikte bir yemek yapabilir, belki de bir film izleyebilirsiniz. Bugün aşka zaman ayırmak, ilişkinizi daha da güçlendirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…