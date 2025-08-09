10 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için aşk dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Küçük jestlerin, büyük etkiler yaratabileceği bir gün seni bekliyor. Partnerinle geçirdiğin her anı, bir aşk romanından fırlamış gibi romantik bir hikayeye dönüştürebilirsin. Bu, belki de Ay ile Neptün'ün büyüleyici enerjisinin bir etkisi olabilir. Günlük hayatın karmaşası ve yoğunluğu içinde bile, aşkına vakit ayırabilir, partnerini sevindirecek küçük sürprizler yapabilirsin.

Öte yandan eğer bekar bir Terazi burcuysan, senin de sevindirecek bir haberimiz var. Gözünü dört aç, bu aralar iş yerinde yeni ve heyecan verici bir tanışma yaşayabilirsin. Belki de hayatının aşkı tam da yanı başında duruyor ve siz henüz farkında bile değilsin. Hadi, şöyle bir etrafına bak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…