10 Ağustos Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sana başarı getirecek olan sezgilerinle hareket edebilirsin. Zira, bugünden itibaren bir süre Ay ile Neptün kavuşumunun etkilerini konuşacağız. Bu kavuşum, iş hayatındaki detaylara olan dikkatini, güçlü sezgilerinle birleştiriyor. Dikkatli ve sezgisel adımların ise günlük iş akışında karşılaştığın problemlere yaratıcı çözümler bulmanı sağlıyor.

Tabii bir yandan uzun zamandır çözülemeyen sorunlar, yanlış ya da eksik yapılan işler de radarına girebilir. Böylece iş hayatında seni büyük bir dertten kurtaracak o adımı atabilir, dengeleri bozmak pahasına risk alabilirsin. İşte bu sayede hazanacağına eminiz. Aklın ve kalbin ile çizdiğin yolda yanında olacak kişiler de sana güç verecektir, bizden söylemesi!

Gelelim aşka... Aşk hayatında bugün, küçük jestlerin büyük etkisi olabileceğini unutmamalısın. Partnerinle geçirdiğin her anı romantik bir hikayeye dönüştürme şansın var. Ay ile Neptün'ün büyüleyici enerjisinden olsa gerek, günlük hayatın koşuşturmacası içinde bile aşka vakit bulabilirsin. Partnerine olan sevgini hissettirecek küçük sürprizler yapabilirsin. Öte yandan eğer bekar bir Terazi burcu isen sana da güzel bir haberlerimiz var: İş ortamında hoş bir tanışma yaşayabilirsin. Belki de hayatının aşkı tam da yanı başında duruyor ve sen farkında bile değilsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…